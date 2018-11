Herdenkingsconcert Koninklijke Harmonie Oud-Strijders Geert Mertens

09 november 2018

00u22 0

De Koninklijke Harmonie Oud-Strijders brengt op zondag 18 november een herdenkingsconcert in het cultuurcentrum Het Gasthuis. Dit optreden vormt het sluitstuk van de talloze evenementen die tussen 2014 en 2018 plaatsvonden in martelaarstad Aarschot.

“Bij haar ontstaan bestond de muziekvereniging uit oud-strijders, verzetslieden en sympathisanten van beide wereldoorlogen”, aldus burgemeester André Peeters (CD&V) en schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). “De muzikanten waren afkomstig uit meerdere muziekverenigingen. Ook vandaag komen hun opvolgers niet allen uit de stad maar uit de ruime regio.”

De unieke Koninklijke Harmonie Oud-Strijders heeft nauwe banden met peterschapseenheid 6 Gp Cis van de stad Aarschot. “Met dit concert brengt martelaarstad Aarschot een boodschap van vrede en vreugde om de herwonnen vrijheid. Beroepsmuzikant Johan Guns leidt ruim dertig vrijwilligers en zangeres Aleydis en GeorgieBoy brengen aangepaste zangnummers.”

Decorbouwer Guy Alaerts zorgt voor een mooi kader en Vic Valgaeren presenteert de muzieknamiddag. De toegang is gratis, een vrije gift wordt dankbaar aanvaard. Reserveren is wel verplicht via tickets@hetgasthuis.be of op het nummer 016 56 48 24