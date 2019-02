Herbruikbare bekers in Klinker Club Geert Mertens

19 februari 2019

Op korte termijn moeten alle activiteiten in de Klinker Club hergebruikbare bier- en frisdrankbekers gebruiken. De gemeenteraad past, om dit mogelijk te maken, het huishoudelijk reglement van de club aan. Weg met wegwerp en plastiek was ook één van de tien ‘heetste’ ideeën die naar voor kwamen tijdens de Youth for Climate die de stad Aarschot op woensdag 30 januari organiseerde. In totaal werden er toen 151 ideeën gelanceerd door de jongeren.

“De stad heeft een voorbeeldfunctie” vindt Thomas Salaets van Groen. “De invoering van herbruikbare bekers is dan ook nodig. Dergelijke bekers kosten 60 cent tot 2,50 euro. Ze gaan lang mee. We kunnen zo’n initiatief alleen maar ondersteunen. Ook de jongeren zijn vragende partij. Dat hebben we al duidelijk gemerkt. Dit moet er zo snel mogelijk komen.”

Volgens het stadsbestuur zijn er nog enkele praktische problemen. “Wie gaat bijvoorbeeld de bekers wassen”, klinkt het. “En als ze lang niet gebruikt zijn, moeten ze ook vooraf nog gespoeld worden. Dat zijn enkele zaken die we nog moeten uitklaren.”