Help de stad met de uitbouw van de app On Wheels Kristien Bollen

05 december 2018

Begin deze maand was de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Daarom lanceert de stad Aarschot een oproep aan inwoners en handelaars om mee te werken aan de uitbouw van de app On Wheels. Die app maakt het openbare leven voor mensen met een beperking heel wat makkelijker.

On Wheels is een bijzonder handig hulpmiddel voor mensen met een beperking. Het is een koud kunstje en vraagt niet meer dan 5 minuten. Wie zelf een handelszaak heeft, kan de gegevens van zijn zaak invoeren in de app On Wheels. Ook als inwoner kan je handelszaken opmeten. Dat kan door even kort de bedoeling en meerwaarde van de app uit te leggen aan de handelaar. Je kan hen dan ook helpen met de opmetingen. Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil voor mensen met een beperking. Meer info vind je op www.onwheelsapp.com.