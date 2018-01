Helen Nijs zetelt als onafhankelijke 02u58 0 Aarschot De N-VA-fractie in de gemeenteraad droogt verder op, nu raadslid Fik Meulenbergs (77) ontslag neemt. Maandag wordt hij opgevolgd door Helen Nijs (47), die als onafhankelijk raadslid zal zetelen. Zij is uit de N-VA gestapt.

"Het huidige deportatiebeleid van staatssecretaris Theo Francken is mensonterend. Om principiële redenen kan ik niet voor N-VA zetelen", aldus Nijs. "Ik wil werken aan een positieve en verdraagzame samenleving. De wil om mensen met elkaar te verbinden, vind ik niet terug in een partij als de N-VA. Racisme wordt stilaan getolereerd. Het gaat mij een brug te ver als Francken spreekt over het 'opkuisen' van mensen." Eerder hadden twee Aarschotse raadsleden zich al afgekeerd van de lokale N-VA. Robert Nyssen besloot in januari 2017 onafhankelijk te worden, als revanche voor lokale bestuursverkiezingen waarin hij gepasseerd werd. Jos Bruyninckx volgde meteen zijn voorbeeld. Ook hem beviel de werking binnen de partij niet. De fractie moet nu verder met Bart Dehaes, Kevin Garcia en Annick Geyskens, die lijsttrekker wordt in oktober. "Als jonge partij hadden we in 2012 misschien niet meteen de juiste mensen aangetrokken", reageert Bob D'hoedt, voorzitter van N-VA Aarschot.





"Ons bestuur werkt verder om bij de verkiezingen met een sterke lijst voor de dag te komen. Geyskens is unaniem verkozen als lijsttrekker."