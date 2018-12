Haute Tajine brengt foodsharing in Vlaamse gezinnen Marokkaanse specialiteiten aan huis geleverd Tom Van de Weyer

17 december 2018

11u13 0 Aarschot Karima Chami (45) levert met ‘Haute Tajine’ Marokkaanse catering aan huis. “Met mijn gerechten wil ik de huishoudens vertrouwd maken met foodsharing. Het hele gezin zou weer eens samen moeten kunnen eten, zonder haast.”

Heel haar leven is Karima verzot op koken, maar aanvankelijk zag ze daar geen brood in. “Ik was 15 jaar psychiatrisch therapeute. Daarna had ik in Mechelen een winkel in handtassen en sieraden. Toen ik drie jaar geleden op een keerpunt stond in mijn leven, moedigde mijn familie me aan om van koken mijn beroep te maken. Hier in Langdorp hield ik immers onze familiefeestjes die erg gesmaakt werden. Mijn moeder is er ook altijd bij. Van haar heb ik mijn kookkunsten en de recepten geërfd voor Haute Tajine.”

“Eerst twijfelde ik nog om voor andere mensen te koken, maar mijn man Geert was gewoon begonnen met een grote keuken bij te bouwen. Als de zaak niet zou lukken, hadden toch maar mooi twee keukens in huis (lacht).”

“Met de schotels van Haute Tajine probeer ik een andere manier van eten in de Vlaamse gezinnen te brengen. In deze gejaagde tijden nemen we steeds minder tijd om samen te eten en dat heel rustig te doen. Ik ben opgegroeid in een huishouden waar foodsharing gewoon was. Er stonden verschillende schotels op tafel. De porties waren altijd ruim, zodat iedereen die langskwam steeds kon aanschuiven. Mijn moeder stond erop dat bezoekers thuis meeaten. Samen eten staat voor sociale warmte en gezelligheid.”

“Het is een verrijking om met deze vrouw getrouwd te zijn”, lacht echtgenoot Geert Desschans (47). “Met onze drie dochters nemen we elke dag ruim de tijd om te genieten van de maaltijden en dat is vaak ook Vlaamse kost, hoor.”

“Haute Tajine hoeft geen grote onderneming te worden”, zegt Karima. “Ik kook liever op kleine schaal, voor hooguit enkele tientallen mensen. Bestellen doe je best minstens twee dagen op voorhand, want de bereidingen vragen veel tijd. De marinades zijn een mengeling van vele kruiden. Het vlees moet een dag marineren en de stoofpotjes sudderen daarna enkele uren in de oven. Het deeg voor het brood kneed ik met de hand.”

Voor 63 euro heb je een presentatie voor twee personen met een hoofdschotel, gestoomde couscous, gekruide couscous en een brood op steen gebakken. De gerechten worden geserveerd in tajines, stoofpotten van aardewerk waarin het eten urenlang warm blijft. De tajines kunnen in de oven of de microgolf. Geert levert de maaltijden aan huis en geeft ook een woordje uitleg. De klanten brengen nadien hun leeggoed terug naar Langdorp.

“Voor wie graag thee drinkt hebben we kruiden en mooi servies. Bovendien kan je bij ons een authentieke bedoeïenentent van geiten- en kamelenhaar huren voor 50 personen, ideaal voor recepties en familiefeesten. Vanbinnen is ze versierd met tapijten en 250 kaarsjes.”

Geert volgt momenteel een opleiding tot kaasmeester. “Volgend jaar openen we een stand met kaas in ‘De Met’, de nieuwe overdekte culinaire markt in het centrum van Aarschot.”

Info: www.hautetajine.be