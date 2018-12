Hamburg Aarschot opent de deuren Gratis bubbels voor klanten tijdens openingsweekend Geert Mertens

11 december 2018

15u38 0

Neen, het is voorlopig geen McDonald’s - dat kwam als één van de prioriteiten naar boven in de jongerenenquête die de stad organiseerde - maar de stad Aarschot heeft voortaan wel een eigen hamburgerrestaurant. In de Amerstraat opent dit weekend ‘Hamburg Aarschot’ de deuren. De zaak vestigt zich in het gerenoveerde gebouw van de voormalige stoffenwinkel Schellens.

“Na het succes in Heist willen we onze verse burgers ook in Aarschot lanceren”, aldus zaakvoerders Ruben Van Rompaey en Ive Van Craen. De twee hebben al een hamburgerzaak in Heist-op-den-Berg.

Verwacht je aan de verfijnde hamburgers. “Hamburg werkt uitsluitend met geselecteerde, verse en bij voorkeur lokale producten”, klinkt het. “Zo kan een zeer hoge kwaliteit worden gegarandeerd terwijl de ecologische voetafdruk toch laag wordt gehouden. Streng geselecteerd vlees van rund, lam of kip, verse groenten en huisgemaakte hamburgersauzen zorgen voor een nieuwe culinaire hotspot in de stad.”

De zaak serveert ook vis- en vegetarische hamburgers. De Aarschotse horeca zit momenteel in de lift. “We willen deel uitmaken van de groei van de stad”, zeggen de zaakvoerders. “We hadden hadden het geluk een centraal gelegen pand te vinden.”

De zaak is gelegen op het kruispunt van de Amerstraat, Theo De Beckerstraat en Bogaardenstraat. “Een ruimte met veel licht die werd ingericht in een Scandinavisch geïnspireerde stijl met industriële invloeden”, luidt het. “Later komt er ook een terras met een uniek uitzicht op de Demer.”

Bezoekers kunnen er terecht voor een lunch, afternoon American pancake of diner. De keuken is elke dag doorlopend open van 12 tot 20.30 uur. Op vrijdag en zaterdag zelfs tot 21 uur. Enkel op maandag is Hamburg gesloten. De zaak is er voor iedereen. “Kwaliteit en betaalbaarheid moeten hand in hand gaan”, zeggen de zaakvoerders.

De zaak opent vijfdag 14 december om 15 uur de deuren. Reserveren kan via de website www.H-hamburg.be of telefonisch op het nummer 016 90 13 14. Bezoekers kunnen ook terecht op de Facebookpagina van de zaak. Tijdens het openingsweekend, nu vrijdag, zaterdag en zondag, krijgen alle klanten gratis bubbels.