Hamaril op 17de muziekkamp in Xanten 04 augustus 2018

02u32 0

Al zeventien jaar trekken de jonge Aarschotse muzikanten van Hamaril naar Xanten (in Duitsland) waar ze deelnemen aan het muziekkamp. Dit jaar waren veertig jongeren van de partij.





"Een hele week verblijven ze op een boerderij waar ze voortdurend repeteren voor de grote momenten", aldus bezieler Peter Van Gestel. "Op woensdag waren de kids te gast in het pretpark Wunderland, waar ze een hele dag zorgden voor de muzikale randanimatie. Op donderdag deden ze het nog eens over op een plein in het centrum van Xanten. Voor de jongeren is het geweldig om, op die leeftijd, al internationale ervaring op te doen."





In totaal waren er een 40-tal jongeren mee. Ze brachten onder meer nummers van Oasis (Wonderwall), Honeybee (versie van Johannes Genard) en sommige groepjes, die onder de leden gevormd werden, maakten zelfs een eigen nummer. "En ik vind het een goed nummer", zegt Van Gestel. (GMA)