Hageland scoort op de Toerisme Awards 04 april 2018

In het Koloniënpaleis in Tervuren werden de winnaars bekendgemaakt van de Toerisme Awards Vlaams-Brabant. In de categorie 'Logies met Streekidentiteit' scoorde Landen bijzonder sterk. Twee van de drie nominaties gingen naar toeristische gastenverblijven die in Landen gelegen zijn, namelijk Station Racour met zijn treinvakantiewoningen en de Kasteelhoeve uit Wange. De derde nominatie ging naar B&B De Meren uit Langdorp. Deze drie logies werden geloofd voor hun ambassadeurschap en hun passie waar ze hun eigen streek op een unieke manier promoten en delen met hun gasten.





Het was gastvrouw Cath Luyten die van deze superavond een wervelende Vlaanderen Vakantieland-show maakte. Een vakjury verkoos als winnaars in de categorie 'Logies met Streekidentiteit' Greet en Frank van B&B De Meren uit Langdorp. Wandelnetwerk Getevallei sleepte de publieksprijs in de wacht met maar liefst 35 procent van de uitgebrachte stemmen.





(VDT)