Gwendolyn Rutten toont jojokunsten 24 januari 2018

02u29 0

De boog - of in dit geval de jojo - kan niet altijd gespannen staan. Schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld) haalde op de jongste gemeenteraad haar jojokunsten boven. De stad Aarschot streeft ernaar om een kind- en jeugdvriendelijke stad te worden. In dat kader kregen alle raadsleden een jojo, met daarop de slagzin van de campagne. Schepen Rutten probeerde deze meteen uit. "We willen maximaal inzetten op kindvriendelijkheid", zegt schepen van Jeugd Mattias Paglialunga (CD&V). "Er wordt onder meer een stadhuisspel ingericht waaraan kinderen kunnen deelnemen." De stad moet zich binnenkort verdedigen voor een jury. Daarna wordt er een beslissing genomen of Aarschot de titel van 'kindvriendelijke' stad krijgt. (GMA)