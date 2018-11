Gwendolyn Rutten stelt nieuwe stadscoalitie voor Eerste maatregel: rijrichting Martelarenstraat omdraaien Geert Mertens

16 november 2018

17u46 2

De ploeg die Aarschot de komende zes jaar gaat besturen is bekend. Dat Gwendolyn Rutten burgemeester zou worden, was al geweten. De andere namen zijn Bert Van der Auwera (Open Vld), Geert Schellens (sp.a), Annick Geyskens (N-VA), Gerry Vranken (Open Vld), Nicole Van Emelen (sp.a) en Isabelle Dehond (Open Vld). Na drie jaar worden schepenen Van Emelen en Dehond vervangen door Kurt Lemmens (sp.a) en Stef Van Calster (N-VA) Nieuw is dat er een schepen van Dierenwelzijn, Waterbeheersing en Energie komt.

“De eerste beleidsdaad wordt de omkering van de rijrichting in de Martelarenstraat”, zegt toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). Ze maakte van het thema een verkiezingsitem. Het stond haaks op de visie van CD&V. In 2011 werd de rijrichting in de Martelarenstraat omgekeerd. Het lokte heel wat protest uit. “We hebben voor deze ingreep een duidelijk mandaat gekregen en gaan dit ook uitvoeren. Het verkeer zal terug van de Bonewijk richting Grote Markt kunnen rijden en dan afslaan in de richting van Rillaar.”

Toch gaat er geen snelweg gecreëerd worden. “Tegelijkertijd wordt de Martelarenstraat een fietsstraat waardoor de tweewieler altijd voorrang heeft.”

De nieuwe stadscoalitie heeft ook een plan klaar voor de komende jaren. “Na enkele weken van intensief overleg zijn we tot deze gezamenlijke visie gekomen: Plan Nieuw Aarschot”, zegt Rutten (Open Vld). “Deze bepaalt de richting die de stad de komende jaren uitgaat en is gebouwd op drie pijlers: ambitieus, positief en sociaal. We willen het groene karakter van de stad behouden en versterken waar mogelijk. Ik zie mezelf als coach van de ploeg.”

“Op die manier kan Rutten over alles haar zegje doen”, knipogen een paar schepenen in koor. Resultaat: enkele lachsalvo’s. De sfeer zit goed. Dat was de voorbije maanden in Aarschot tussen de coalitiepartners wel anders.

Nieuw is dat de stad een schepen van Waterbeheersing en Dierenwelzijn krijgt. “Water zit in ons DNA maar we hebben er een haat/liefde-verhouding mee”, voegt ze eraan toe. “Enerzijds is er de prachtige Demer maar we kampen ook regelmatig met wateroverlast. Dit moet goed opgevolgd worden.”

Gerry Vranken (Open Vld) krijgt de bevoegdheid Waterbeheersing. Een ander nieuwtje is Dierenwelzijn. Deze gaat naar Isabelle Dehond (Open Vld). “We hebben momenteel geen asiel meer op ons grondgebied”, zegt ze. “Daarom gaan we op zoek naar alternatieven. Ook de strijd tegen hondenpoep is één van de aandachtspunten.”

Eerste schepen wordt Bert Van der Auwera (Open Vld). Hij nam voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en haalde meteen 1557 voorkeurstemmen binnen. Hij krijgt onder meer de bevoegdheden Lokale Economie, Energie en Werk. “Ik bouw graag iets en dat wil ik hier in Aarschot ook doen: aan iets bouwen”, zegt hij.

De grote surprise hield Rutten voor het einde. Twee schepenen blijven maar tijdelijk aan de slag: Isabelle Dehond en Nicole Van Emelen, die onder meer het OCMW onder haar bevoegdheid krijgt. “Na drie jaar worden ze vervangen door respectievelijk Kurt Lemmens (sp.a) en jongere Stef Van Calster (N-VA).” Bepaalde bevoegdheden zullen dan wellicht ook verhuizen.

Opmerkelijk is dat Rutten, naast traditionele bevoegdheden die bij het burgemeesterschap horen zoals veiligheid en brandweer, ook cultuur en begroting voor haar rekening zal nemen. “Overal waar ik kom: ze kennen ons cultuurcentrum Het Gasthuis”, zegt ze. “Die bevoegdheid neem ik graag op mij.”

“De ploeg is heel vrouwelijk: we zijn, om te beginnen, met vier vrouwen in het college”, zegt ze. “Nadien doen de mannen wel een inhaalbeweging. We bezuinigen ook op het totaalplaatje. We hebben de bevoegdheden onder zes schepenen verdeeld. Dat is er een minder dan mag. Ik engageer me ook voor de volle zes jaar voor het burgemeesterschap. Ik ga volgend jaar niet, met de staart tussen de benen, voor het ministerschap kiezen.”

En hoe het met het partijvoorzitterschap zit? “Dat mandaat loopt tot 2020 en ik ben iemand die haar mandaten ter harte neemt”, zegt ze. “Of ik me opnieuw kandidaat zal stellen? Dat is momenteel nog niet aan de orde.”