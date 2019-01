Group Pashuysen is concessiehouder van het jaar voor Renault Tom Van de Weyer

15 januari 2019

De Group Pashuysen is verkozen tot concessiehouder van het jaar 2019 voor het merk Renault. De prijs werd uitgereikt tijdens het nieuwjaarsgala van Fleet Partners in de Nekkerhal in Mechelen. De ‘Automotive Awards’ worden uitgereikt door het online platform Fleet Partners, Traxio, de federatie van de autosector en onafhankelijke leasingmaatschappijen van auto’s in België. De jury prees de service, de flexibele openingsuren, de business corner en de testvoertuigen van Pashuysen, dat zijn coördinatiecentrum heeft in de Gaston Geenslaan. “Dit is een mooie bekroning van het werk van onze teams in Aarschot, Leuven, Genk, Sint-Truiden en Tienen. De award krijgt een prominente plek in onze showroom”, zegt Davy Gijsemans namens Pashuysen.