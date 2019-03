GROSA schenkt 1.188 euro voor vzw ‘Bij ons Thuis’ Geert Mertens

13 maart 2019

08u29 1

De vzw ‘Bij ons Thuis’ kan rekenen op een bedrag van 1.183,63 euro. Tijdens het afgelopen Winterfeest organiseerde de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ‘GROSA’s warmste dag’. De vereniging schenkt 688,83 euro aan de vzw. AGB Aarschot, de organisator van het Winterfeest, doet daar nog eens 500 euro bovenop.

GROSA nam voor het eerst deel aan het Winterfeest. “Onze eerste deelname was meteen een schot in de roos”, aldus Johan Peys, voorzitter van GROSA. “Op piekmomenten was de grote tent op de Grote Markt meer dan een maatje te klein.”

De nieuwe vzw ‘Bij ons Thuis’ verzorgt vluchtelingenopvang in Aarschot en omstreken. “Geëngageerde gastgezinnen vangen vluchtelingen tijdelijk bij hen thuis op”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) en schepen van Welzijn Nicole Van Emelen (sp.a). “Recent stelde de vzw het kookboek ‘Samen aan Tafel’ voor.”

Dit kookboek bevat zeventig recepten van de vluchtelingen en vertelt het verhaal van hen. Het boek is te koop voor 24,99 euro. Voor meer info: vzwbijonsthuis@gmail.com