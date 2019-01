Grond voor carpoolparking gezocht Geert Mertens

14 januari 2019

22u41 0

Aarschot moet een echte carpoolparking krijgen. Dat vindt het nieuwe stadsbestuur. De stad laat oplijsten welke gronden hiervoor in aanmerking komen.

Op dit moment wordt de parking aan de vroegere Regie der Gebouwen al volop gebruikt door carpoolers. Toch is deze niet groot genoeg. Zeker niet nu de file ‘s ochtends al begint in Aarschot. Daarom dat er een ruimere parking nodig is.

Dankzij een carpoolparking kunnen mensen afspreken om samen verder te rijden. Op die manier wordt de autosnelweg een beetje ontlast. Een succesvolle carpoolparking is die al aan de afrit Tielt-Winge/Scherpenheuvel-Zichem.