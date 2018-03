Groene wand op buitengevel supermarkt moet Grote Markt aantrekkelijker maken 08 maart 2018

02u33 0 Aarschot De bouw van de groene wand, die de doorgang van de parking Centrum naar de Grote Markt moet accentueren én aantrekkelijker maken, start deze week. De wand zal de buitengevel van supermarkt Delhaize verfraaien. Concreet wordt er een groene wand met een lengte van 36 meter en een hoogte van zes meter geïnstalleerd. De muur is een van de belangrijkste actiepunten uit het beeldkwaliteitsplan dat de stad liet uitvoeren.

"De doorgang van de parking Centrum naar de Grote Markt is een zeer belangrijke verbinding voor onze handelskern", zegt schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V). "We investeren in een aangename doorsteek voor de talloze passanten die dagelijks van de verbinding gebruik maakt. Ik ben ervan overtuigd dat de corridor de link tussen de parking en het marktplein zal versterken."





Bij de opmaak van het strategisch commercieel plan, nu enkele jaren geleden, evalueerde het stadsbestuur de heraanleg van de Grote Markt in 2010. Zowel handelaars, bewoners, schoolgaande jeugd, toeristen als shoppers gaven aan dat ze groen misten. Op de vernieuwde Grote Markt was maar één boom geplant. De groene wand is het laatste element dat nog nodig is om het vernieuwde marktplein op te waarderen. De voorbije jaren werden al meerdere maatregelen genomen.





Nood aan meer groen

"De houten bankjes op de ijzerzandstenen zitelementen, de grote plantenbakken in cortenstaal, de tulpvormige stoeltjes en de fietsenstalling in de vorm van handjes zijn al enkele verfraaiende elementen die we lieten aanbrengen", voegt hij eraan toe. "Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer groen, laten we deze indrukwekkende groene wand installeren. De wand bestaat voor negentig procent uit planten."





In tegenstelling tot klimplanten beschadigen de planten bij een groene wand de gevel niet. "Bovendien kunnen de passanten meteen van al het groen genieten", weet Paglialunga. "Een uitgebreid onderhoudscontract zorgt ervoor dat de wand ook in de toekomst optimaal begroeid blijft. In stedelijke gebieden is er steeds minder ruimte voor groen. Met deze groene wand willen we aan deze vraag tegemoet komen. Een verticale tuin is een realistische oplossing om meer groen te creëren." (GMA)