Groene wand met 8.000 planten 30 juni 2018

02u25 0 Aarschot De groene wand tegen de gevel van Delhaize is klaar. 8.000 planten hangen er tegen de buitenmuur.

Met de groene wand komt het stadsbestuur tegemoet aan de vragen van handelaars en bewoners: die vonden dat de vernieuwde Grote Markt te weinig groen oogde. Daarom werd nu de doorsteek van de parking Centrum naar het marktplein groener gemaakt.





"Ik ben heel tevreden dat we de doorsteek nu een stuk aangenamer hebben kunnen maken voor iedereen", zegt schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V). "Ook voor de Aarschotse kinderen, want ook zij vroegen meer kleur in de stad. Met kleurrijke lampions komen we ook aan hun vraag tegemoet."





De groene wand is in totaal 36 meter lang en zes meter hoog. "De verbinding is heel belangrijk voor onze handelskern", voegt hij eraan toe. "Dagelijks passeren hier ontelbaar veel mensen." Om de Grote Markt aantrekkelijker te maken werden er ook al houten zitelementen en tulpvormige stoeltjes geplaatst. (GMA)