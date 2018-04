Groene jongeren lanceren Project 3200 19 april 2018

02u25 0 Aarschot Een tiental Aarschotse jongeren tussen de 18 en 35 jaar gaan, onder de naam 'Project 3200', van start met thema's waar Aarschotse jongeren van wakker liggen. "We vinden dat het stadsbestuur best wat meer mag luisteren naar de jongeren", luidt het.

"Heel wat jongeren geloven dat het anders kan!"





De ondersteuning van jeugdverenigingen, veiligheid op de fiets, betaalbare woningen en een springlevend Aarschot staan hoog op het prioriteitenlijstje. Met een eerste, satirisch filmpje stelt Project 3200 de absurditeit en onveiligheid van de stationsomgeving aan de kaak. "Heel wat jongeren nemen de trein naar de les of het werk", luidt het. "Deze fietsstalling bereiken is tijdens de drukke uren niet veilig. Wanneer je vanuit de Pieter Verhaeghenlaan komt, moet je recht tegen het verkeer in rijden." (GMA)