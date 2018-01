Groen vraagt gemeente lid te worden van Statiegeldalliantie 02u31 0

De partij Groen Aarschot vraagt het gemeentebestuur om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Deze groep van lokale overheden, bedrijven en organisaties wil statiegeld invoeren op drankverpakkingen. "Zo wordt de hoeveelheid zwerfafval verminderd en wordt ook de kostprijs gedrukt voor het ruimen van afval", zegt Groen-raadslid Johan Van de Schoot. De gemeenteraad stemt volgende week over het voorstel.





"Statiegeld kan een structurele oplossing bieden voor zwerfvuil", aldus Van de Schoot. "Studies tonen aan dat als burgers een kleine bijdrage krijgen voor het inleveren van plastic flessen en blikjes, er 70 tot 90% minder wordt weggegooid. Het zwerfafval neemt af met 40%." De alliantie telt al 47 partners, waaronder afvalbeheerder Limburg.net, Laakdal, Hasselt en ook Aarschots buurgemeente Haacht.





Schepen van Groen- en afvalbeleid Christel Verlinden (Open Vld) reageert positief op de vraag van Groen. "Dit weekend nog werd ik geconfronteerd met blikjes en PET-flessen op onze trage wegen. We hebben geen garantie dat statiegeld de gouden oplossing is, maar het is zeker een nieuw middel dat we moeten proberen in de strijd tegen zwerfafval. Volgende week maandag komt het voorstel in de gemeenteraad en ik verwacht dat het wordt goedgekeurd."





De alliantie wil het statiegeldsysteem nog dit jaar ingevoerd zien in Vlaanderen. Minister Joke Schauvliege (CD&V) wacht de resultaten van de meting af alvorens te beslissen of het systeem er komt. (VDWT)