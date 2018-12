Groen uit ongenoegen nu blijkt dat ex-schepen nog steeds betaald is Kristien Bollen

21 december 2018

16u05 0

Christel Verlinden (Open VLD) nam in september als schepen in Aarschot, bevoegd voor openbare werken, met onmiddellijke ingang ontslag uit haar functie nadat aan het licht kwam dat zij examenvragen had doorgespeeld aan een stadsmedewerker. “Ik doe afstand van mijn schepenmandaat en zal ook geen kandidaat zijn bij de verkiezingen in oktober. Ik ben ter beschikking van alle instanties die vragen zouden hebben. Ik zal ook meewerken aan het wegwerken van alle laakbare praktijken die in deze stad helaas de regel zijn en hoop dat met deze stap Aarschot zal krijgen wat het verdient : een ander, beter bestuur voor alle inwoners.” klonk het toen

Op vraag van Groen Aarschot kwam aan het licht dat ex-schepen Verlinden nog steeds betaald wordt voor haar ambt, ondanks het gekende ontslag dat werd aangekondigd op basis van een fraudezaak. Sinds dit ontslag woonde de schepen geen vergaderingen van het schepencollege meer bij en werden al haar bevoegdheden overgedragen aan collega-schepenen. Desondanks kost dit de stad maandelijks een brutoloon van ongeveer €4100. Volgens de letter van de wet kan dit omdat er geen opvolger werd aangeduid, maar Groen Aarschot heeft hier grote ethische vragen bij.“Open VLD (inclusief toekomstig burgemeester Rutten) en het voltallige stadsbestuur bleken hiervan op de hoogte. Desondanks werd er niet ingegrepen of gecommuniceerd hierover. Het bleef ook akelig stil op de banken van de toekomstige coalitiepartners.Verlinden had deze situatie zelf kunnen voorkomen door haar ontslag als gemeenteraadslid in te dienen.” aldus Groen. De partij vraagt aan de betrokken personen een duidelijk initiatief te nemen om alsnog af te zien van het loon sinds september 2018 of het te schenken aan een goed doel tijdens deze “Warmste Week”.

Reactie Rutten en open VLD op bericht Groen

“Navraag leert dat Christel Verlinden na haar ontslag geen loon heeft gekregen in oktober”, aldus schepen Gwendolyn Rutten (Open Vld). “ In november en december heeft de administratie dit toch uitbetaald omdat de wetgeving blijkbaar niet duidelijk was. Ik was hier tot maandag niet van op de hoogte. Mevrouw Verlinden heeft me ondertussen laten weten dat ze een tijd geleden al navraag heeft gedaan omdat ze dit zelf ook bijzonder vreemd vond. Er is nog steeds geen duidelijkheid over wat de wettelijke regeling precies is.”

“Los van de weg, is er echter ook de deontologie”, voegt ze eraan toe. “Vanuit de stad wachten we af wat de wet voorschrijft. Als mevrouw Verlinden hier geen recht op heeft, zal ze dit terugstorten aan de stad. Als ze er wel recht op heeft, is het aan mevrouw Verlinden om te beslissen wat ze ermee doet. In dat geval heeft ze van niemand lessen te krijgen en zal ze, zoals we haar kennen, een goed doel in Aarschot kiezen om het geld aan weg te schenken.”