Groen lanceert fietsknelpuntenkaart BETEKOMSESTEENWEG LIJKT WEL EEN BMX-PARCOURS GEERT MERTENS

16 maart 2018

02u50 0 Aarschot "De Betekomsesteenweg lijkt wel een BMX-parcours." Groen maakte zopas een kaart van alle knelpunten. Conclusie: Er moet dringend werk gemaakt worden van betere fietspaden. Tien jaar geleden bracht de Fietsersbond de gevaarlijke punten al in kaart. "Vandaag moeten we jammer genoeg vaststellen dat er weinig tot geen vooruitgang is geboekt", luidt het.

"Ondanks de al langer bestaande concrete plannen ligt de Betekomsesteenweg er vandaag nog altijd in dezelfde belabberde toestand bij", vindt voorzitter Bart Janssens van de Fietsersbond. "Op de Leuvensesteenweg werd een rode coating aangebracht maar een grondige aanpak en volledige heraanleg van dit onberijdbaar fietstraject is er nog niet. De fietssnelweg tussen Testelt en Aarschot is nog niet in uitvoering."





De afdeling is verbolgen omdat er de voorbije tien jaar niets is gebeurd. "Nochtans hebben we 110 kilometer fietspaden in kaart gebracht en alle resultaten overhandigd aan het stadsbestuur."





Groen heeft de Aarschotse fietsknelpunten online in kaart gebracht en een website gelanceerd. De knelpuntenkaart kan bekeken worden maar ook verder aangevuld.





Fietsostrades

Een van de ergste punten is momenteel de Betekomsesteenweg. In totaal bevat de kaart een 20-tal gevaarlijke punten. "Elke dag fietsen enkele duizenden jongeren naar hun school in Aarschot", aldus Petra Vanlommel van de partij. "Meer werknemers willen met de fiets naar het werk in Leuven en zelfs in Brussel. Groen wil dat zij op een veilige en efficiënte manier op hun bestemming geraken. De fietsostrades naar Leuven en Testelt moeten hierin een belangrijke rol spelen. De stad moet al het mogelijke doen om deze te realiseren." Natuurlijk moet ook de bestaande infrastructuur optimaal zijn. Dat is vandaag niet het geval. "Het fietspad op de Betekomsesteenweg lijkt wel een BMX-parcours", voegt ze eraan toe. "Fietsers die van de spoorwegbrug komen, worden ineens op de Elisabethlaan gekatapulteerd. In Gelrode is het oversteken van de Leuvensesteenweg levensgevaarlijk. Ook de stationsomgeving blijft een pijnpunt."





De voorbije jaren nam Groen meerdere pogingen om de fietsinfrastructuur aan te pakken. Er werd onder meer een fietstocht gemaakt met schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). "Helaas is er tot nu toe weinig beterschap te bespeuren", vindt Vanlommel.





Debatavond

De kaart kan teruggevonden worden op de website www.groenaarschot.be/groen_aarschot_lanceert_fietsknelpuntenkaart. Iedereen kan met een Google-account de kaart verder aanvullen.





Het stadsbestuur pakt de Betekomsesteenweg in ieder geval op korte termijn aan. "Er is budget voorzien om de fietspaden hier aan te pakken", zegt schepen van Openbare Werken Christel Verlinden (Open Vld). "Ook de aansluiting met de Ter Heidelaan, ter hoogte van het Wit Toreke, wordt verkeersveiliger gemaakt."





Op donderdag 15 maart is er een debatavond over mobiliteit in 't Bruine Café met Gwendolyn Rutten, Bart Janssens en Vlaams mobiliteitsexpert Kris Peeters. Afspraak om 20 uur. De toegang is gratis.