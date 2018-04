Groen houdt avond over gezonde voeding 10 april 2018

Groen Aarschot organiseert een infoavond rond plantaardige voeding, gezondheid, milieu en dierenwelzijn op dinsdag 24 april. Gastsprekers zijn huisarts Annelies Moons en gezondheidscoach Siobhan Dolezal. De deuren in zaal Vinea, Poortveldenplein 7C, gaan open om 19.30 uur, de lezing begint om 19.45 uur. Het einde is voorzien rond 22.15 uur. De toegang is gratis. Meer info op www.eerlijkplantaardig.be. (VDWT)