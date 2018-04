Gratis advies inbraakpreventie 11 april 2018

Wist je dat je steeds, en dus niet alleen na een inbraak, bij Politie Aarschot gratis advies kan vragen over hoe je je woning beter kan beveiligen? De diefstalpreventieadviseur van de politiezone Aarschot bekijkt samen met jou je woning, maakt een lijst van zwakke punten en stelt je enkele oplossingen voor. Dit kan gaan van maatregelen in je dagelijkse gewoontes tot technische veiligheidsmaatregelen. Je kan steeds een gratis en vrijblijvend advies aanvragen door een mailtje te sturen naar pz.aarschot.preventie@police.belgium.eu of door een aanvraag te doen via www.besafe.be. (KBG)