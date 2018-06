Graffiti op speelschip in stadspark 30 juni 2018

Vandalen hebben in een stadspark graffiti aangebracht op het houten speelschip dat de gemeente aan het bouwen is.





Het speelschip is de eerste realisatie sinds Aarschot twee weken geleden het label kreeg van 'Kindvriendelijke gemeente'. De politie doet via sociale media een oproep aan getuigen om zich te melden.





(VDWT)