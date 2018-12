Goedkeuring sociale tegemoetkomingen Geert Mertens

28 december 2018

De gemeenteraad heeft de sociale tegemoetkomingen goedgekeurd. Dialyse- en stomapatiënten kunnen rekenen op een bedrag van 25 euro. Patiënten die lijden aan incontinentie krijgen 100 witte kunststofzakken voor luierafval.

Ook onthaalouders en mini-crèches kunnen rekenen op hetzelfde aantal zakken per kind. Gezinnen met één of meerdere kinderen jonger dan drie jaar kunnen kiezen: 100 kunststofzakken of de helft van het factuur voor herbruikbare luiers met een maximum van 125 euro.