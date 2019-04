Gisele Jackson treedt op in Klinker Club VDWT

12 april 2019

17u46 0

De Klinker Club en Rootstown halen opnieuw een grote muzikale ster naar Aarschot. Gisele Jackson komt op zondag 28 april voor een exclusief optreden naar het jeugdhuis De Klinker. Jackson reisde als zangeres rond met Donna Summer, Ray Charles en James Brown. Tijdens haar optreden in Aarschot wordt ze bijgestaan door The Soul Gift Band, onder leiding van Raphael Wressnig, die bezoekers van het Roots Festival en GeVarenwinkel Blues wel kennen. Wressnig brengt gitarist Enrico Crivellaro mee.

Geïnteresseerden vinden meer info over het optreden op de Facebookpagina https://www.facebook.com/events/2706280666368238/

Tickets in voorverkoop vind je via https://raphael-wressnig.eventsquare.co/nl/qkzjzqov6vk0