Gilde van Houtdraaiers geeft demonstratie tijdens Erfgoeddag VDWT

08 april 2019

De Vlaamse Gilde van Houtdraaiers demonstreert haar werk en technieken in de Gasthuiskapel tijdens Erfgoeddag op zondag 28 april, van 10 tot 18 uur. De Gilde van Houtdraaiers richt zich zowel tot professionelen als hobbyisten en kunstenaars. De afdeling Vlaams-Brabant is gevestigd in Binkom en kan je bereiken via roger.hesbeen@skynet.be of huysmans.ons@skynet.be.

Op www.houtdraaiersgilde.be vind je info over lidmaatschap, vergaderingen en cursussen.