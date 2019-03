Gezocht: straten om er Speelstraten van te maken Geert Mertens

19 maart 2019

Het stadsbestuur van Aarschot zoekt kandidaat-straten om een Speelstraat te organiseren. Voor slecht 10,50 euro kunnen buurten al een tentje, springkasteel en een themakoffer huren. “De stad juicht initiatieven, die het gezellig samenzijn bevorderen, toe”, klinkt het.

“Kinderen zijn heel duidelijk: spelen in de buurt is belangrijk”, zegt schepen van Jeugd Geert Schellens (sp.a). “Een Speelstraat biedt een mooi en tijdelijk antwoord op deze wens. Als stadsbestuur willen we buurten graag stimuleren om een Speelstraat te organiseren. We keurden een nieuw reglement goed waardoor de aanvraagprocedure eenvoudiger verloopt en iedereen een Speelstraat kan aanvragen. Je hebt dus geen buurtcomité nodig.”

Daarnaast kunnen buurten gebruikmaken van een speelkoffer vol spelmateriaal en krijgen ze een gratis speelstratenpakket cadeau met leuk materiaal om de Speelstraat op te vrolijken: een vlaggenlijn, strandballen, stoepkrijt en bellenblazen.

Hoe een Speelstraat aanvragen? Dat kan via het speelstratenformulier in De Klinker. Het formulier kan ook gedownload worden via www.jcdeklinker.be.

“De Klinker voorziet ook een overzichtsaffiche met alle speelstraten op. Wie zijn aanvraag voor 15 mei in orde maakt, krijgt een plaatsje op de affiche.” Op 23 april vindt er een infoavond plaats. Plaats van afspraak: 20 uur in De Klinker. Medewerkers van het cultuurcentrum Het Gasthuis en De Klinker wachten jullie op met een lekker hapje en drankje.