Gezocht: redder voor lemen hoeve Nog altijd geen schot in plannen om hoeve herop te bouwen op andere locatie Geert Mertens

18 november 2018

01u26 0

De lemen vakwerkhoeve, aan de straat Montenaken in Rillaar (Aarschot), staat op instorten. Eigenares Agnes Verbiest liet het gebouw onlangs stutten. Ze hoopt dat er snel een oplossing uit de bus komt. Enkele jaren geleden leek het gebouw van de ondergang gered te kunnen worden maar ondertussen is er nog niets concreet. Integendeel, een oplossing lijkt verder dan ooit.

“Hoe het nu verder moet met het lemen huis, weet ik zelf niet”, zucht Agnes. “Het gebouw is helemaal onderkomen. Langs alle kanten heb ik het laten stutten zodat het toch niet zal invallen.”

Je ziet het zienderogen achteruit gaan. Het leem is bijna helemaal afgebrokkeld. Ook de draagbalken van de ramen zijn klaar om het te begeven. De ramen zelf zijn bijna allemaal stuk. Ondertussen woekeren planten binnen in het gebouw weelderig.

Ruim tien jaar geleden, in 2007, liep Agnes nog zelf met het plan rond om de hoeve te restaureren en het gebouw in te richten als herberg. “Ik kan het momenteel zelf niet meer om het lemen huis in de oorspronkelijke staat te herstellen”, voegt ze eraan toe. “Toch is het mijn droom om het te bewaren voor het nageslacht. Er zijn nog maar weinig lemen huizen te vinden.”

In 2011 leek de hoeve gered. Natuurpunt zou ze overnemen en opnieuw opbouwen aan de Heimolen in Langdorp. Op die manier kon er een soort klein-Bokrijk gerealiseerd worden in de provincie Vlaams-Brabant. Het plan bleek vergunningsmatig niet haalbaar. Een andere locatie werd gezocht en gevonden in buurgemeente Scherpenheuvel-Zichem. In de Merodebossen in deelgemeente Averbode zou het een definitieve bestemming krijgen.

“Natuurpunt kreeg ook dit dossier niet in orde”, zegt ze. Aan het optrekken van gebouwen in natuurgebied zijn strenge voorwaarden verbonden. Een lemen hoeve bleek niet haalbaar.

Ondertussen hoort ze er niets meer van. “De vereniging is mogelijk nog altijd vragende partij om het gebouw ergens anders op te trekken en het in te richten als een soort bezoekerscentrum met een klein museum”, luidt het. “ Alleen kan er geen geschikte lap grond gevonden worden waar het mogelijk is. Het dossier zit muurvast.”

De tijd dringt. De voorbije tien jaar is de toestand van het gebouw enorm verslechterd. Nog tien jaar verder en het gebouw is zeker en vast helemaal in elkaar gestuikt.

De lemen hoeve was oorspronkelijk een café: in het Waterhof. De overgrootouders van de huidige eigenares Agnes Verbiest waren de uitbaters.