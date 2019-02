Gezocht: paddenoverzetters Geert Mertens

01 februari 2019

Interesse om straks mee de padden veilig te laten oversteken? Kristof Bauwens van de Facebookgroep Zebrapad is op zoek naar vrijwilligers. Vorig jaar werd de eerste actie een gigantisch succes. In totaal werden 8.971 amfibieën levend aan de overkant van de weg gebracht. Normaal eindigt de jaarlijkse trek van padden, kikkers en salamanders in een bloedbad.

“Dit jaar willen we het minstens even goed doen en daar hebben we helpers voor nodig”, aldus Kristof Bauwens. “Wie heeft er zin om er mee in te vliegen?” Wellicht vindt de paddenoversteek plaats rond maart. “Zie je het zitten om één of meerdere avonden per week enkele uren vrij te maken om kleine kruipertjes de weg over te helpen?”

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de Facebookgroep Zebrapad.