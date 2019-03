Gezin vindt geen gepaste begeleiding voor autistische zoon: “Jarne (10) valt tussen de mazen van het net” Tom Van de Weyer

27 maart 2019

16u41 0 Aarschot Tim en Kelly Bries uit Langdorp hebben twee zonen die elk de diagnose kregen van ASS (autisme spectrumstoornissen). “De thuissituatie is onhoudbaar. We zouden graag begeleiding vinden voor onze oudste, maar er zijn lange wachtlijsten.”

“Met Jarne (10) zijn we vijf jaar lang bij alle mogelijke psychologen geweest in de regio. Eerst werd gezegd dat hij gewoon een druk kind is en dat we hem moesten laten sporten”, zegt vader Tim (38). “Als keeper kan hij zich wat uitleven. In 2016 werden bij hem de diagnoses ASS en ADHD gesteld in een privékliniek in Mechelen. Hij is naar een kleinere school verhuisd waar het voor hem wat rustiger is.”

Zijn broertje Niel (5) heeft onlangs ook de diagnose ASS gekregen. Met twee autistische kinderen in huis loopt het gezin Bries tegen de muren op. “Hun dwangmatig gedrag domineert ons leven. Door de kleinste verandering zijn de jongens van slag”, zeggen de ouders. “Wij gaan beiden uit werken en hun grootmoeder Sonja is oppas. Jarne kan zijn emoties niet uiten en richt zijn agressie op haar. Hij sloeg haar met een boek hard op haar oog. Ze is daar niet geheel van hersteld. Ook zijn broertje heeft hij flink pijn gedaan. De thuissituatie wordt onhoudbaar.”

Niel kan binnenkort naar het bijzonder onderwijs Elzenhof in Aarschot. “Voor zijn leeftijdscategorie is begeleiding voorzien, maar voor Jarne niet. Groepstherapie zou voor Jarne ideaal zijn om zijn woede te leren beheersen. In het revalidatiecentrum in Aarschot zijn er leefgroepen, maar daar kan hij niet terecht, omdat hij tussen twee leeftijdscategorieën in valt.”

Jarne neemt elke dag Rilatine en nog drie andere medicijnen. Daar krijgt hij ernstige bijwerkingen zoals buikpijn en koude rillingen. “Als we ermee naar een spoedarts gaan worden we weer naar het vertrekpunt gestuurd. ‘Uw zoon is autistisch. Laat dit onderzoeken’, klinkt het telkens.”

“We hebben hem ingeschreven bij Het Raster, een dienst voor thuisbegeleiding van autistische kinderen. De wachtlijst is twee jaar. Een andere thuishulp heeft een opnamestop ingesteld. In tussentijd zoeken we privéhulp op eigen kosten. We rijden elke week met hem naar de Berkenwinning in Heusden-Zolder. Daar is een psychologe, maar hij heeft er niet de juiste klik mee.”

“Onze zoon krijgt niet de gepaste begeleiding. We maken ons dan ook grote zorgen over de toekomst”, zegt moeder Kelly (38). “Binnenkort is hij een opgeschoten puber. We horen de verhalen in die leeftijd over weglopen van huis, ouders die worden mishandeld tot zelfmoordpogingen.”

Het revalidatiecentrum in Aarschot erkent het probleem. “Wij bieden hulp aan kleine kinderen. Door de wachtlijst zal Jarne al in de middelbare school zitten wanneer hij aan de beurt komt en die leeftijdsgroep bedienen we niet. Mogelijk zijn er andere instellingen waar het gezin terecht kan.”

Meer over Jarne

samenleving

gezondheid

mensen

ziekten

Aarschot