Gezin van vier op straat na woningbrand Kristien Bollen

12 november 2018

20u39 0

Aan de Langdorpsesteenweg in Aarschot brak deze namiddag rond 15.45 uur brand uit in een woning. De brand ontstond in de aanpalende garage van de woning, maar het vuur greep in een zeer snel tempo om zich heen. Ondanks de inspanningen van de brandweerlui die massaal uitrukten, ging niet enkel de garage op maar ook de woning liep raakte zo goed als volledig vernield. Toen de brand uitbrak was er gelukkig niemand van de bewoners aanwezig en vielen er geen gewonden. Het huis is echter onbewoonbaar.

Papa Rudy Willems (49) was nog maar net 10 minuutjes voordien vertrokken om zijn dochter van twaalf van school op te halen aan de Bekaflaan. Rudy :”voor ik vertrok had ik nog net een douche genomen. Toen we terug thuis kwamen zag ik van onder de veranda ter hoogte van de dakgoot wat ‘damp’ uitkomen. Niets verdacht dacht ik, want dat komt nog al een voor als het buiten koud is en je net warm water gebruikt hebt in de badkamer.... Toen ik de woning binnen ging, kwam de ‘damp’ met tegemoet in de keuken. Geen echte rook, maar ‘damp’.... Ik ging wat verder de woning binnen, maar al snel werd duidelijk dat het om een brand ging : de warmte kwam me tegemoet. De brand bleek te zijn ontstaan in de garage. Nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, was het vuur al op ons huis overgeslagen.”

Rudy keek het hele gebeuren gisterenavond wat onwezenlijk aan :”Ach, ik ben blij dat ieder van ons ongedeerd is. Mijn vrouw en zoon waren uit werken en ik was de dochter ophalen. Als dit ‘s nachts gebeurd was waren er waarschijnlijk gewonden of doden gevallen. Ook al hebben we rookmelders, het ging enorm razendsnel.....”

De brandweerlui hadden de handen vol om het vuur te bestrijden. Bij aankomst sloegen de vlammen al door het dak heen. De zwarte rookwolk was van kilometers ver te zien. Voor de bluswerken werd de straat in beide richtingen afgesloten; de lokale politie zorgde voor een tijdelijke omleiding. Het nablussen nam nog een hele tijd in beslag. Het huis zelf is totaal onbewoonbaar.

“Ja, alles is zo goed als verloren, maar we hebben elkaar nog. Dat is het belangrijkste” zucht Rudy die er al sinds 1994 met zijn echtgenote woont. “Morgen bij daglicht zal de schade misschien pas helemaal duidelijk worden. Hoe het verder moet ? Voorlopig kunnen we wel tijdelijk bij familie terecht. “

Wat de juiste oorzaak van de brand geweest is is nog niet helemaal duidelijk, al denken de bewoners zelf dat de oorzaak aan een oplaadbare lithium-batterij ligt. “De brand ontstond in de garage... Het enige wat daar aangesloten was op de elektriciteit was een batterij voor een drone. Pas vandaag gekocht en de batterij moest eerst opgeladen worden.” niet enkel de garage raakte volledig uitgebrand, ook Rudy’s motor ging in de vlammen op. “Normaal zou ik er een ritje zijn mee gaan maken, maar door het slechte weer stond die in de garage.”

Op de aangebouwde garage van de getroffen woning lagen golfplaten. Momenteel wordt onderzocht of er een beperkte en zeer lokale asbestvervuiling is opgetreden ter hoogte van huisnummers 136 en 138. De milieudienst van de stad zal hierover zo snel mogelijk uitsluitsel geven. Mocht blijken dat er een asbestvervuiling is vastgesteld, wordt deze zo snel mogelijk opgeruimd.