Gewelddadige overval op illegaal pokertoernooi 16 mei 2018

02u40 0 Aarschot Vijf gewapende daders hebben in de nacht van zondag op maandag een illegaal pokertoernooi overvallen. Dat gebeurde in een verlaten verzekeringskantoor. Eén van de spelers raakte gewond.

In het verlaten kantoor aan het Statieplein waren 20 à 25 personen poker aan het spelen. Omstreeks 1.50 uur drongen vijf overvallers binnen. Eén van hen schoot meteen een kogel de muur in, waardoor één van de aanwezigen gewond raakte. Nog minstens één andere overvaller had ook een vuurwapen bij zich. De vijf dwongen de aanwezigen om op de grond te gaan liggen, waarop ze klappen en schoppen uitdeelden. Ze gingen aan de haal met het speelgeld, gsm-toestellen en portefeuilles.





De daders konden het hazenpad kiezen nog voor de politie gealarmeerd kon worden. Maar ook heel wat pokerspelers wachtten niet op de agenten en namen zelf de vlucht. Meteen werd er in de ruime omgeving van het verzekeringskantoor gepatrouilleerd, maar geen enkele overvaller kon gevonden worden. In opdracht van het parket werd een onderzoeksrechter aangesteld. Ook medewerkers van het labo, een wapendeskundige en een wetsarts werden ingezet. De federale gerechtelijke politie van Leuven voert het onderzoek. (KBG)