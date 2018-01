Getuigenissen over WOI gezocht 23 januari 2018

02u24 0

De Werkgroep voor Aarschotse geschiedenis, documentatie en informatie (WAGDI) is voor het derde deel van de reeks over 'Aarschot in de Eerste Wereldoorlog' op zoek naar getuigenissen, foto's , dagboeken, documenten en andere zaken. "Dit najaar herdenkt martelaarsstad Aarschot het einde van de Eerste Wereldoorlog met verschillende activiteiten", aldus Polly Raskin. "Om het derde deel van onze boekenreeks te stofferen, zijn we op zoek naar allerlei interessante zaken. Alle uitgeleende stukken bezorgen we natuurlijk ongeschonden terug."





In totaal plant de vereniging vier delen. "In een vierde en laatste deel gaan we in op de terugkeer van de vluchtelingen, de heropbouw van de stad en de herdenkingen vanaf 1914 tot nu. Het laatste deel verschijnt in 2020." Wie de vereniging wil contacteren, kan mailen naar info@wagdi.be





(GMA)