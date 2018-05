Geschiedenis altaar gebundeld in boek 01 juni 2018

De geschiedenis van het hoogaltaar van de Sint-Pieterskerk van Langdorp werd gebundeld in een boek. Op zondag 3 juni wordt het voorgesteld tijdens de Open Kerkdagen. "In 1781 werd het Robustelly-orgel geïnstalleerd", zegt Josée Lehon. "Door een samenloop van omstandigheden krijgt hij de kans om een groots, monumentaal hoogaltaar te kopen. De vraag, die op ieders lippen lag, was hoe men er in geslaagd was het altaar naar Langdorp over te brengen. Daar kwam antwoord op toen voormalig pastoor Jozef Van Osta een bundel documenten vond in pastorie. De Kroon op het Werk geeft het boek uit. Het is rijk geïllustreerd met foto's en originele documenten. Het boek kost 17 euro en is onder meer te koop in 't Hof in Langdorp en bij Meulenbergs op het Schaluin. (GMA)