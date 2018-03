Gerechtelijk onderzoek naar verdachte drugrunner 14 maart 2018

De politie van Aarschot pakte maandag op het Statieplein een 21-jarige Nederlander op. De twintiger wordt er van verdacht een drugsrunner te zijn. Omdat de man zich heel zenuwachtig gedroeg in de nabijheid van de politie, besloten de agenten hem te controleren. Hij had meer dan 500 euro cash geld, een gebruikershoeveelheid cocaïne en elf aparte verpakte gebruikershoeveelheden heroïne en een precisieweegschaal op zak. Bij een huiszoeking op zijn adres in Braine-L'Alleud werd niets gevonden. De man verklaarde dat hij de drugs moest bijhouden voor een vriend. De man werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. (KBG)