Gemeente heeft erosiecoördinator ter beschikking 24 maart 2018

02u26 0 Aarschot De provincie Vlaams-Brabant keurde de 'samenwerkingsovereenkomst erosiecoördinator' met de stad Aarschot en de gemeente Linter goed. Hierdoor kunnen zij een beroep doen op de provinciale erosiecoördinatoren voor de bestrijding van erosie. Het werk van de erosiecoördinatoren kost niets aan de gemeenten.

"We stellen niet alleen de erosiecoördinatoren kosteloos ter beschikking van de gemeenten, we dragen ook financieel bij in de werken", zegt gedeputeerde Monique Swinnen. "Bovenop de gewestelijke subsidie van 75 procent, geeft de provincie nog eens een bijkomende subsidie van 15 procent. Zo moet de gemeente maar 10 procent uit eigen middelen betalen."





Modderoverlast

De provinciale subsidies voor dringende werken in Rillaar zijn ingeschreven in het budget. "Ter hoogte van de Molenstraat in Rillaar is er regelmatig water- en modderoverlast in de tuinen, woningen en op straat", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "In juni 2016 was er, tijdens hevige onweersbuien, een ware modderstroom tot in het centrum van Rillaar. Dit jaar zullen er twee houthakseldammen worden aangelegd, namelijk één van 80 meter onderaan de akker waar het water en de modder op straat stroomt, en een tweede van 52 meter lengte op een akker hogerop gelegen. Houthakseldammen zijn eenvoudige en goedkope constructies die heel doeltreffend zijn. Met houten palen, draadgaas en houthakselsnippers wordt een muur gebouwd die de modderdeeltjes tegenhoudt en het water vertraagd doorlaat."





Nog in Rillaar, aan Heiken, worden maatregelen genomen. Daar ligt een bufferbekken van de VMM, maar dat werkt niet optimaal. De instroom naar het bestaande bufferbekken zal verbeterd worden en de erosiecoördinator zal dit jaar bekijken welke maatregelen kunnen genomen worden. (VDT)





