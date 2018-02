Geert Schellens lijsttrekker sp.a 24 februari 2018

02u55 0 Aarschot Huidig schepen Geert Schellens wordt lijsttrekker voor sp.a voor de komende verkiezingen in Aarschot.

Schellens wordt dit jaar vijftig en is de zoon van de vroegere burgemeester Willy Schellens. De andere plaatsen op de lijst zijn nog niet bekend. "We merken wel dat er heel wat interesse is van jonge mensen om zich voor de sp.a te engageren", zegt Schellens. "Ook veel jonge vrouwen."





De sp.a wil werk maken van een sociaal beleid met nadruk op duurzaamheid en nabijheid. "Te veel oude mensen zijn eenzaam", voegt Schellens eraan toe. "Er moet werk gemaakt worden van kinderopvang in de stad, dicht bij de senioren. Op die manier kunnen grootouders hun kleinkinderen zien opgroeien. En de kinderen passeren ook vaker, als ze hun kinderen komen oppikken. De vergrijzing komt de komende jaren sterk op ons af. We moeten nu beginnen met maatregelen nemen." (GMA)





