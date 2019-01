Geen zware incidenten tijdens oudejaarsnacht VDWT

01 januari 2019

Het Hageland heeft een rustige jaarovergang zonder grote incidenten beleefd. Op het Winterfeest in Aarschot ontstond rond 2 uur een opstootje. De Aarschotse politie hield op de baan alcohol- en drugscontroles en betrapte één bestuurder die positief testte en ook grote hoeveelheden drugs op zak had. De zone Demerdal-DSZ kreeg dan weer vele oproepen binnen omtrent lawaai, ruzies, illegaal vuurwerk en ontsnapte honden. “Er waren echter geen grote incidenten waarbij de politie moest ingrijpen”, aldus korpschef Jan Vanhauwere. In Geetbets werden twee meldingen van illegaal vuurwerk gemaakt. Op de parking van feestzaal Glazuur in Glabbeek was een kleine vechtpartij.