Geen windturbines aan Haksberg 27 februari 2018

02u27 0 Aarschot Er komen geen windturbines op het grondgebied van Rillaar en Tielt-Winge. De termijn waarbinnen de aanvrager, Wijnkasteel Haksberg, verdere stappen kon ondernemen via de Raad van State is afgelopen. Daarmee valt ook definitief het doek. In juli 2017 besloot minister van Leefmilieu Joke Schauvliege het beroep dat de aanvrager had aangespannen al te weigeren.

"Ons standpunt is duidelijk: wij vinden dat er in onze stad geen draagvlak is voor windmolens op de gevraagde locatie", aldus burgemeester André Peeters (CD&V).





Er werden maar liefst 1.624 bezwaarschriften ingediend. Daarnaast gaf de stad Aarschot ook ongunstig advies. Buurgemeente Tielt-Winge volgde het advies. Nochtans was het gemeentebestuur niet gekant tegen het project. Het Vlaams Gewest gaf in oktober 2016 groen licht voor twee van de drie turbines.





"Zowel ikzelf als het voltallige stadsbestuur zijn voor groene stroom, maar in dit dossier was het al gauw duidelijk dat dit zeker niet de uitgelezen locatie is voor de bouw van drie windturbines."





Ook goed nieuws voor het buurtcomité, dat onder meer een grote affichecampagne 'Geen windturbines in Aarschot' op het getouw zette. De bewoners vreesden vooral geluidsoverlast en slagschaduw.





Het comité was gisteren nog niet op de hoogte van het definitieve einde. (GMA)