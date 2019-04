Geen verzekering Kristien Bollen

16 april 2019

15u18 0

Aan het op- en afrittencomplex van de E314 in Aarschot controleerde politie Aarschot gisterennamiddag rond 16.45 uur een bestuurder van een Opel bestelwagen. De 51-jarige bestuurder uit Sint-Gilis bleek over geen verzekering te beschikken. De politie liet het voertuig takelen en nam het in beslag.