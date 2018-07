Geen Fonny Bruyninckx op lijst Anders 23 juli 2018

02u31 0

Fonny Bruyninckx neemt geen plaats in op de nieuwe lijst Anders voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Aarschot. Normaal moest hij voor 14 juli verhuisd zijn om in aanmerking te komen. "Dat is niet gelukt omdat ik geen geschikt pand heb gevonden", laat hij weten. Hij ervaarde ook dat immokantoren bewust de leegstand in de hand werken door de prijzen hoog te houden. "Ik hoop dat Anders de vinger aan de pols houdt en via referenda en bewonersinspraak er zal zijn voor de Aarschottenaren." Voormalig N-VA'er Kevin Garcia richtte de partij mee op. Ook Mirte Baumans (voormalig Open Vld) is één van de kernfiguren. (GMA)