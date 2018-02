Geen celstraf voor vechtende carnavalisten 17 februari 2018

02u27 0 Aarschot Vier carnavalisten uit Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge hebben opschorting van straf gekregen voor slagen op het carnavalsbal een goed jaar geleden.

Een vijftiger uit Aarschot kreeg - gezien zijn strafblad van negen pagina's - een celstraf van 8 dagen met uitstel. Het parket vorderde voor ieder eerst nog zes maanden effectief.





In totaal raakte bij de vechtpartij zo'n 20 mensen betrokken maar slechts een handvol agressievelingen werd voor de rechter gedaagd. Aanleiding van het tumult was een discussie tussen twee dronken broers die mekaar in de haren waren gevlogen. Daarbij kwam een vrouw ten val en raakte een week arbeidsongeschikt. De vijftiger uit Aarschot probeerde tussen te komen om de kemphanen uit elkaar te halen. Hij ontkende een van de broers daarbij bij de keel gegrepen te hebben. "De plooien zouden ondertussen zijn gladgestreken", aldus de rechter in het vonnis. (KAR)