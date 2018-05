Geen bestrijding processierupsen 16 mei 2018

Het stadsbestuur heeft een nieuw politiereglement goedgekeurd voor de bestrijding van eikenprocessierupsen. Preventieve bestrijding is voortaan verboden omdat, naast processierupsen, ook de rupsen van andere nachtvlinders vernietigd worden. Voor de bestrijding mag slechts een product gebruikt worden maar ook dat is gereglementeerd. Zo mag het in bepaalde natuurgebieden absoluut niet gebruikt worden. (GMA)