Gedichtendag: poëtische aankondiging alcoholcontrole 26 januari 2018

02u30 0

De politie van Aarschot maakte gisteren van de gedichtendag wel op een originele manier gebruik om op hun Facebookpagina een alcoholcontrole voor het weekend aan te kondigen:





Glaasje vol?





Als je nog moet rijden, best niet met alcohol.





Dit weekend kunnen jullie ons trouwens tegenkomen op een alcoholdispositief...





Is je rijbewijs je lief?





Veiligheid in het verkeer is belangrijk, doe niets riskant.





Wees allemaal slim, gebruik jullie verstand.





Stap nooit dronken in je wagen.





Als jou of een ander wat overkomt, zal dat de rest van je leven aan je knagen.





Een echte BOB, die heeft NUL op !





Aldus de dichterlijke vrijheid van de agenten.... (KBG)