Gedichtendag is startschot voor week vol poëzie VDWT

29 januari 2019

16u42 0

Gedichtendag op donderdag 31 januari is het startschot voor een week vol poëzie in de openbare bibliotheek, het cultuurcentrum en SIMA. De medewerkers van de bibliotheek komen die dag naar de markt en serveren poëtische lettersoep in samenwerking met de afdeling Hotel van SIMA. De hele maand worden in de bibliotheek dichtbundels in de kijker gezet. Je kan ook zelf gedichten maken bij de themastand.

CC Het Gasthuis organiseert de voorstelling ‘Derek & Renaud vs T’Hooft & Rimbaud’. Zanger-gitarist Derek en multi-instrumentalist Renaud Ghilbert brengen muzikaal de gedichten tot leven van Jotie T’Hooft en Arthur Rimbaud. De poëzie van deze twee jonge dichters vertoont gedeelde hallucinaties, dromen en beelden over onheil, liefde, ontucht, vluchten uit de werkelijkheid en de dood. De voorstelling vindt plaats op 31 januari om 20 uur in de bibliotheek, Elisabethlaan 103A. De toegang bedraagt 14 euro.