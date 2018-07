Gedaan met kriskras parkeren HERAANLEG TERREIN AAN ACADEMIE START VOLGENDE WEEK GEERT MERTENS

26 juli 2018

02u24 0 Aarschot Het kriskras door elkaar parkeren aan de Kortakker zal binnen afzienbare tijd een beeld uit het verleden zijn. Komende maandag wordt de parking, die druk gebruikt wordt door onder meer de cursisten van de Hagelandse Academie, eindelijk heraangelegd.

De heraanleg van de parking sleept al jaren aan, en is tegenwoordig echt hoogdringend te noemen. Het wegdek ligt bezaaid met diepe putten en er wordt maar in het wilde weg geparkeerd, wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Maar de plannen zijn nu concreet, en hebben een prijskaartje van 500.000 euro. "In een eerste fase - van 30 juli tot 31 augustus - wordt het parkeerterrein heraangelegd", zegt schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). "Tijdens deze fase kan er geparkeerd worden op 't Schors, het terrein achter de parochiezaal. Vanaf 1 september kan het vernieuwde parkeerterrein dan in gebruik genomen worden."





En dat is net op tijd voor de start van de muzieklessen bij HamaRil en de cursussen van de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst. "Wie een geschikte naam weet voor deze drukbezochte plaats, mag dat ook laten weten", voegt Rutten nog toe. "De burgemeester stelde het 'Pastoor Jef Willemsplein' voor. Als je dat een goede naam vindt, mag je dat ook doorgeven. We willen sowieso dat inwoners inspraak hebben in wat het uiteindelijk wordt."





Eenrichtingsverkeer

De heraanleg van de parking zal ook heel wat werfverkeer met zich meebrengen. "Daarom wordt de verkeerssituatie tijdelijk aangepast", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "Om de verkeersveiligheid te garanderen, wordt er tot het einde van de werken eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de lichten op de Diestsesteenweg en de Hoevedreef. Fietsers en bromfietsers kunnen wel nog in beide richtingen blijven rijden." Op werkdagen zal er ook een stilstaan- en parkeerverbod gelden, en dat tussen 6.30 uur en 18 uur. "En omdat er aan de leidingen gewerkt zal worden, kunnen er ook tijdelijk storingen opduiken." Eerder werd al bekend dat de parking 'kunstzinnig' ingericht zal worden, met werken van de Hagelandse Academie. Maar wat we ons daar concreet bij moeten voorstellen, is nog onduidelijk.





De omwonenden hopen intussen dat er na de heraanleg evenveel parkeerplaatsen zullen zijn als nu het geval is. "Op drukke avonden in de academie is er nu al een plaatstekort", klinkt het. "Daardoor laten mensen hun wagen achter ter hoogte van de appartementsgebouwen in de buurt - soms zelfs voor de inrit van de garages. Daar zijn we uiteraard niet blij mee."





Eind dit jaar moet het nieuwe plein klaar zijn.