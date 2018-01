GBL komt terug op 25 januari 2018

Eénmanspartij Gemeentebelangen (GBL) komt in oktober voor de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw op in Aarschot. Dat heeft oprichter Lode Mommaerts bekendgemaakt.





In 2012 was de partij goed voor 192 stemmen of 0,9 procent van het totale aantal. Een zetel zat er niet in. "Ondertussen weet ik dat heel de campagne mij nog geen 600 euro heeft gekost", zegt Mommaerts. "Daarom doe ik het dit jaar nog eens over." De man stelt ook dat hij als enige oppositie heeft gevoerd in Aarschot. "Vanop mijn stoel achter mijn bureau heb ik dat gedaan." (GMA)