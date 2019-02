Gaslek Kristien Bollen

27 februari 2019

In het KBC bankkantoor aan de Diestsesteenweg in Rillaar werd gisterennamiddag rond 14.55 uur een gasgeur waargenomen en de hulpdiensten op de hoogte gebracht. Brandweerlui stelden vast dat er een klein gaslek was ter hoogte van de gasmeter. Een ontruiming bleek niet nodig. De nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse om het lek te herstellen.