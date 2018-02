Fundays pakt uit met 'U2 en Bryan Adams' ORGANISATOREN KIEZEN VOOR THEMA-AVONDEN EN -DAGEN GEERT MERTENS

10 februari 2018

02u25 0 Aarschot Nieuwigheid op de Fundays: de organisatie pakt uit met een volwaardige tribute night rond U2, Bryan Adams en Deep Purple. Naast topbands in het genre treden ook Sandra Kim, Christoff en Johan Veugelers op. Ook de randactiviteiten, zoals een rommelmarkt, braderie en tuning event, blijven behouden.

"De vorige editie van de Fundays werd naar een hoger niveau getild", klinkt het bij Serge Smets. "De vip-sectie werd uitgebreid, de artiestenlijst nog straffer. Maar dat hield ook een kostenrisico in. We zijn immers zeer afhankelijk van de opkomst en het weer is in deze een bepalende factor. Nu, we kregen een recordopkomst. Tijdens het optreden van Get Ready moest het plein zelfs even afgesloten worden."





Nu kiezen de organisatoren voor het eerst voor thema-avonden. Vrijdag 6 juli is tribute-avond, zaterdag mix-maxdag en zondag schlagertijd. Vrijdag zullen tributebands van Deep Purple, Bryan Adams en U2 optreden. "En allemaal zijn ze van een uitzonderlijk niveau", weet Danny Jennes van de organisatie. Zaterdag treden De Corsari's op, de band van Roel Vanderstukken en Sarah. Voorts komen ook De Grietjes langs, met Isabelle Adam, Anneke Van Hooff en Ianthe Tavernier uit de Buurtpolitie. Zondag is het de beurt aan Sabine, Sasha en Davy, Eveline Cannoot, Sandra Kim, Swoop, Johan Veugelers en Christoff.





Rommelmarkt en tuning event

En natuurlijk zijn er ook heel wat randactiviteiten. "Zaterdag en zondag is er een braderie van de handelaars in het centrum", klinkt het. "Voor de mensen met een beperking wordt er voortaan een extra podium geplaatst. Opnieuw is er een samenwerking met Gasthof Ter Venne voor het VIP-terras. En het aantal zitplaatsen wordt dit jaar uitgebreid." En dan zijn er nog de rommelmarkt - de grootste van het Hageland -, het toernooi Fundays Darts Open, en het tuning car event.





Danny Jennes, die veertien jaar geleden de Fundays oprichtte, zal achter de schermen meewerken nadat hij vorig jaar wegens gezondheidsproblemen zijn afscheid moest aankondigen. "Ik ben door een diep dal gegaan, maar ik voel me beter", lacht hij. "De Fundays zijn als een kindje, en je wilt dat festival verder zien groeien. Toch blijf ik een beetje meer op de achtergrond. Ik moet nog opletten."





Het festival kan jaarlijks op zo'n tienduizend bezoekers rekenen, verspreid over de drie dagen. Om alles in goede banen te leiden, is de organisatie steeds op zoek naar nieuwe medewerkers. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via de website www.fundaysaarschot.be/medewerkers.