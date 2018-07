Fotowedstrijd bibliotheek 18 juli 2018

De Stedelijke Bibliotheek organiseert haar jaarlijkse fotowedstrijd. Concreet wordt er op zoek gegaan naar de beste boekgezichten. Hou een foto waarop een gezicht staat van een persoon voor je eigen gezicht of laat een fles wijn, die op een boek staat, overgaan in een echte fles. "Het is de bedoeling dat het boek samenvloeit met de omgeving", zegt schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). Aan de wedstrijd is een mooie prijs gekoppeld. "Je maakt kans op een ballonvaart over Aarschot." Tot en met zondag 30 september kan je maximaal drie foto's insturen via bib- aarschot@bibliotheekaarschot.beEr is ook een prijs voor de tweede en derde plaats. Een deskundige jury pikt de winnaars eruit. (GMA)