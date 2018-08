Fotoproject Jenga Maarifa 04 augustus 2018

In Medisch Centrum Aarschot loopt momenteel de fototentoonstelling over het project 'Jenga Maarifa'. De foto's zijn het werk van de Irakese fotograaf Karim Abraheem naar aanleiding van zijn bezoek aan Bukavu. Zijn foto's illustreren de verschillende initiatieven van Jenga Maarifa, een Noord-Zuidproject van de provincie Vlaams-Brabant en Artsen zonder Vakantie. De toonstelling loopt tot 31 oktober in de oogkliniek van Medisch Centrum Aarschot. Ze is gratis te bezichtigen tijdens de raadplegingsuren. (GMA)